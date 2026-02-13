Oltre 650 monete da 2 euro in tasca ma erano false Nei guai un 29enne | aveva anche 1 grammo di shaboo

Prato, 13 febbraio 2026 – Un mercato sommerso fatto di monete contraffatte, documenti d'identità falsi e strumenti di pagamento di provenienza illecita. È questo uno dei settori criminali segnalati dal tribunale di Prato, nel quale risultano coinvolti alcuni cittadini di origine cinese. L'episodio più recente risale alla sera del 9 febbraio, quando gli agenti hanno individuato un cittadino cinese di 29 anni in una strada appartata di Prato, nel parcheggio antistante il cimitero. L'uomo si trovava all'interno di una Peugeot in sosta con i fari accesi. Oltre 650 monete false. Durante il controllo, il 29enne è stato trovato in possesso di 654 monete da due euro contraffatte: 39 erano nella tasca anteriore sinistra del giubbotto tipo piumino, mentre altre 615 erano nascoste in tre sacchetti trasparenti di cellophane occultati nel bracciolo centrale tra i sedili anteriori dell'auto.