Torna ’Attraverso Cesenatico’ Attesi migliaia di appassionati

Domani e domenica si tiene la 36ª edizione di Attraverso Cesenatico, un evento che richiama migliaia di appassionati. La manifestazione si svolge nel centro della città, coinvolgendo diverse aree dedicate alle attività culturali e sportive. Sono previste numerose iniziative, con partecipanti provenienti da varie regioni. La città si prepara ad accogliere visitatori e atleti per due giornate di incontri e spettacoli.

Domani e domenica si disputa la 36a edizione di Attraverso Cesenatico, il tradizionale appuntamento del calendario podistico di inizio stagione che ruota attorno a una gara competitiva di 10 chilometri riservata agli agonisti, attorno alla quale è stato costruito un intero fine settimana di eventi per tutti, che riscuote ogni anno un successo sempre crescente, come dimostrano le 3mila persone attese in riviera. A dare il via al weekend sarà la Romagna Iniziative Kids Run in programma domani pomeriggio alle 15, per un momento dedicato ai più giovani che aprirà ufficialmente la manifestazione con entusiasmo ed energia, colorando lo stadio comunale Alfiero Moretti.