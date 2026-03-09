Lo spettacolo in piazza Furiosa numeri boom Oltre 250 appassionati | Metà da fuori regione

Lo spettacolo in piazza ha attirato oltre 250 appassionati, di cui la metà provenienti da fuori regione. La decima edizione di ‘La Furiosa’ si è confermata come un evento molto frequentato, con numeri che hanno sorpreso gli organizzatori. La corsa cicloturistica, ormai consolidata, ha visto partecipanti di diverse provenienze che hanno animato le strade della città estense.

'La Furiosa' si conferma appuntamento di richiamo con un successo di presenze. Una decima edizione dell'originale corsa cicloturistica, che è divento ormai consolidato per la città estense. Ieri mattina in piazza Castello si sono ritrovati quasi 250 cicloamatori e appassionati delle due ruote d'epoca provenienti da diverse regioni italiane. Un record di presenze. Si è trattato di un'iniziativa originale nel suo genere, organizzata da Po River Asd, con il patrocinio del Comune di Ferrara, Regione Emilia-Romagna, la collaborazione dei comuni di Copparo e Riva del Po. Il Consorzio di Bonifica Pianura è stato partner istituzionale dell'evento....