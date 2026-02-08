Dai garage alle piazze di spaccio | oltre 10 chili di droga sequestrati in un mese

Nelle ultime settimane, le forze dell’ordine di Trento hanno portato avanti una grande operazione contro lo spaccio. Sono stati sequestrati oltre dieci chili di droga, provenienti da garage e piazze di spaccio. Un giovane è stato arrestato con l’accusa di rifornire il mercato locale. La situazione resta sotto stretta sorveglianza, mentre le indagini continuano.

Trento è al centro di una vasta operazione di contrasto allo spaccio di droga che, nel giro di un solo mese, ha portato al sequestro di oltre dieci chili di sostanze stupefacenti e all’arresto di un giovane sospettato di rifornire il mercato locale. Un risultato che racconta, da un lato, la.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Trento droga Esce da un garage con dell'eroina nello zaino: sequestrati circa 6 chili di droga La polizia di Verona ha arrestato un 21enne albanese mercoledì pomeriggio. Spaccio di droga nel Veronese, sequestrati più di 27 chili tra hashish e cocaina Nel Veronese, le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 27 chili di hashish e circa 300 grammi di cocaina in un'operazione contro lo spaccio di droga. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Trento droga Argomenti discussi: Blitz antidroga a Ciaculli, un arresto e tre panetti di hashish sequestrati; Torino. Un’escalation di sicurezza per svuotare le piazze: e il potere ha sempre ragione…; Hashish in un box di Ciaculli, arrestato 43enne a Palermo. Secondo la Polizia faceva la spola tra il garage trasformato in deposito di stupefacente e le piazze di spaccio della periferia est della Capitale. Sequestrati hashish, cocaina, diverse centinaia di euro contanti e una carabina facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.