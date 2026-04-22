Tempo di lettura: 3 minuti Neanche il tempo di arrivare, dagli antagonisti c’è già un atto ostile per il generale. Imbrattata la targa della sede regionale di Futuro Nazionale, sotto anche un adesivo: “Vannacci a Napoli? ‘O cess già ‘o tenimme”. Firmato “Napoli antifascista”. Il raid di mattina è il prologo alla venuta dell’europarlamentare al Centro Direzionale, bissata nel pomeriggio a Salerno. “Il generale Vannacci a Napoli non è gradito. Lui e le sue idee omofobe e razziste possono andare a quel paese”. Firmato da attivisti di Laboratorio Insurgencia e Rete No Kings, rivendicando il gesto in una nota. “Fanno a gara con quelli di Firenze per chi è più maleducato – ribatte Vannacci -.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Futuro Nazionale, Vannacci a Napoli inaugura sede ma antagonisti imbrattano targa: “Maleducati”

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