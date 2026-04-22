Napoli Vannacci inaugura la sede campana di Futuro Nazionale

A Napoli, il leader di Futuro Nazionale ha inaugurato la nuova sede del movimento nel Centro Direzionale. L’evento ha visto la presenza di Vannacci, che ha preso parte al taglio del nastro. La cerimonia si è svolta oggi nel capoluogo campano, con la partecipazione di alcuni rappresentanti del movimento. La sede si trova in una zona centrale della città e ospiterà le attività del movimento nella regione.

(LaPresse) Il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci arriva al Centro Direzionale di Napoli per il taglio del nastro della sede campana del movimento. Ad accoglierlo simpatizzanti e attivisti con cori ‘Generale, Generale.’ Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, Vannacci inaugura la sede campana di Futuro Nazionale Notizie correlate Leggi anche: Futuro Nazionale, Vannacci inaugura la sede romana accanto a quella di Forza Italia: "Sarà ottimo vicinato" Vannacci inaugura sede Futuro Nazionale tra le contestazioni: “Noi unica novità politica degli ultimi anni”“Futuro Nazionale ha un ampio respiro,è l’unica novità politica degli ultimi 15 anni“. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Vannacci a Napoli: atteso in città per l'inaugurazione della sede di Futuro Nazionale; Napoli, Roberto Vannacci inaugura una sede nel Centro Direzionale; Futuro Nazionale, Vannacci a Napoli e Salerno per radicare il partito sul territorio; Roberto Vannacci a Napoli per inaugurare una sede di Futuro Nazionale al Centro Direzionale. Napoli, Vannacci inaugura la sede campana di Futuro Nazionale(LaPresse) Il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci arriva al Centro Direzionale di Napoli per il taglio del nastro della sede campana del movimento. Ad accoglierlo simpatizzanti e attivisti con ... stream24.ilsole24ore.com Vandalizzata a Napoli targa sede Futuro Nazionale che si inaugura oggiLa targa di plastica davanti alla sede di Futuro Nazionale, il movimento che fa capo al generale Roberto Vannacci, di cui oggi è prevista l'inaugurazione a Napoli alla presenza dell'europarlamentare, ... ansa.it Vandalizzata a Napoli la targa della sede di Futuro Nazionale che si inaugura oggi - facebook.com facebook Il fact-checking di Vannacci e Renzi a Pulp Podcast. Abbiamo verificato otto dichiarazioni del presidente di Futuro Nazionale e del leader di Italia Viva, che in alcuni casi hanno detto la verità e in altri sono stati imprecisi. x.com