Benevento notizie positive dall’Imbriani | Caldirola parzialmente in gruppo

Il Benevento ha svolto questa mattina una sessione di allenamento all’Imbriani, con i preparativi in vista della trasferta di Giugliano. La seduta si è svolta a porte aperte e ha visto un buon ritmo tra i calciatori. Tra le notizie positive, Caldirola ha partecipato parzialmente alla sessione di gruppo. Nessuna altra informazione ufficiale è stata diffusa riguardo alle condizioni dei giocatori o alle strategie della squadra.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ritmi alti e nessuna voglia di allentare la presa per il Benevento che questa mattina ha svolto la consueta seduta a porte aperte all’Imbriani in vista della trasferta di Giugliano. Lo sfortunato ko con la Cavese ha fatto alzare le antenne a Floro Flores che ha esortato la squadra a tenere il ritmo alto per chiudere al meglio la regular season. La buona notizia è il rientro parzialmente in gruppo di Luca Caldirola che è reduce dall’importante infortunio al volto rimediato nella gara contro il Cosenza che ha obbligato il difensore ad andare sotto i ferri. Caldirola, per cautela, ha svolto tutta la parte atletica ma non ha preso parte alla partitella finale per evitare il contatto fisico.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, notizie positive dall’Imbriani: Caldirola parzialmente in gruppo Notizie correlate Verso Parma-Napoli, arrivano notizie positive dall’infermeria: ci sarà!Pontus Almqvist ritrova la forma fisica e si candida per la convocazione contro il Napoli: il Parma sorride dall’infermeria dopo la sosta pasquale. Benevento-Foggia, Caldirola: “Come se non fossi mai andato via, oggi serviva solo vincere”Tempo di lettura: 2 minutiC’è anche il marchio di Luca Caldirola impresso sul prezioso successo ottenuto questo pomeriggio dal Benevento sul Foggia... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Pallamano, la Genea Lanzara passa con maturità a Benevento: in evidenza Senatore e i due portieri; Centrocampo in emergenza: due assenze, possibile mediana a due; Bagnoli, via libera dai monitoragg,isi accelera sui dragaggi per l’America’s Cup. I funerali della bimba neonata di 2 mesi dimessa dall’ospedale e morta a Benevento, lutto ad AirolaI funerali della bimba di 2 mesi morta a Benevento oggi ad Airola. Nominati 7 consulenti nell’inchiesta. La neonata in cura all’Ospedale Monaldi per problemi cardiaci, era stata ricoverata venerdì al ... fanpage.it LabTv. . Il 18 aprile alle ore 18:00 sarà inaugurata la mostra "Il mondo di Bice" presso gli spazi di Futuridea a Benevento - facebook.com facebook