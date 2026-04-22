Un video, una app, un podcast, decolla " Martesana experience ", progetto di "fruizione immersiva" delle bellezze del lungo- naviglio da Milano a Inzago. Video e contributi sono stati prodotti dalla società ATMedia con la collaborazione dell’ Ecomuseo della Martesana e finanziati con fondi Fesr nell’abito del bando Innovacultura. La presentazione nelle scorse settimane: "Un prodotto - spiega Benigno Calvi, direttore dell’Ecomuseo - che racconta il territorio e le bellezze della Martesana con linguaggio e contenuti innovativi". Un primo step. "Vi sarà a breve un secondo bando, cui contiamo di partecipare con l’Ecomuseo di Leonardo e l’associazione “Riaprire i Navigli”".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Video e podcast. Ecco le bellezze del Naviglio

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