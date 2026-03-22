Un artista del Varesotto ha realizzato un video che mette in risalto le bellezze del territorio, tra laghi, paesaggi e elementi culturali. Nel suo lavoro, combina immagini di natura, riferimenti a moda e arte contemporanea, creando un collegamento tra il paesaggio e il mondo delle immagini. Il video, che si focalizza sugli autobus locali, mira a celebrare le caratteristiche distintive di questa zona.

Con un linguaggio che intreccia arte, moda, costume, natura e visione contemporanea ha voluto rendere omaggio al proprio territorio. Si intitola “Varese tra le stelle e i laghi“ il progetto firmato dall’artista varesina Natascia Menegatti. Un video ambientato tra i luoghi più rappresentativi della provincia, con un filo conduttore: gli autobus, che diventano parte integrante della narrazione visiva. Al progetto ha collaborato Autolinee Varesine mettendo a disposizione alcuni mezzi. Al centro del racconto il viaggio di una donna che attraversa scenari reali e immaginari: il pullman si trasforma in un portale che collega spazi, esperienze e identità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Varesotto tra stelle e laghi: "Il mio video sugli autobus celebra le nostre bellezze"

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