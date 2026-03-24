Castellazzo di Bollate a Pasquetta tra le bellezze e la natura di Villa Arconati | ecco cosa visitare

A Castellazzo di Bollate, Villa Arconati riapre al pubblico con una nuova stagione di visite guidate, segnando il decimo anno di apertura. La villa si trova nella zona di Bollate e si può visitare durante le giornate di Pasquetta, offrendo l’opportunità di esplorare le sue bellezze e di immergersi nella natura circostante. L’ingresso è aperto a visitatori di tutte le età e le visite sono organizzate regolarmente.

Bollate (Milano), 24 marzo 2026 – Riapre al pubblico con una nuova stagione di viste guidate e celebra i dieci anni di apertura, Villa Arconati di Castellazzo di Bollate. E lo fa il 6 aprile, lunedì di Pasquetta, giornata perfetta da trascorrere in famiglia o con gli amici scegliendo proprio la 'piccola Versailles di Milano' come meta per una gita fuori porta. Per il primo giorno di apertura Fondazione Augusto Rancilio ha organizzato attività per grandi e piccoli. Caccia ai tesori del pavone: alla scoperta del Giardino. Alla scoperta del giardino di Villa Arconati con la caccia ai tesori del pavone. Non tutti sanno che a Villa Arconati vive Argo, un pavone pasticcione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Castellazzo di Bollate, a Pasquetta tra le bellezze e la natura di Villa Arconati: ecco cosa visitare Articoli correlati Bollate, a Villa Arconati per scoprire l’incanto dell’inverno. Quattro giorni di visite guidate tra giardino e sale storicheBollate (Milano), 23 gennaio 2026 – Nel cuore dell'inverno, Villa Arconati a Castellazzo di Bollate, apre eccezionalmente le sue porte per visite... Le donne di Villa Arconati: viaggio tra arte, cultura e nobiltà milaneseBollate, 2 marzo 2026 – Un viaggio al femminile tra arte, memoria e vita quotidiana, alla scoperta delle donne che hanno lasciato un segno profondo...