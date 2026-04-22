Viaggio di speranza | così Bologna si mobilita per salvare il piccolo Suleman

A Bologna, un gruppo di associazioni si sta muovendo per aiutare un bambino di soli tre mesi e mezzo, nato in Siria con una grave cardiopatia congenita. La sua condizione richiede interventi medici urgenti che non sono disponibili nel suo paese. La mobilitazione ha coinvolto diverse realtà locali, tutte impegnate in una raccolta fondi e nel coordinamento di un trasferimento sanitario internazionale. La vicenda ha attirato l’attenzione di cittadini e volontari, unendo le forze per salvare la vita del piccolo.

Una corsa contro il tempo che attraversa il Mediterraneo, unendo la Siria e le Due Torri. È la sfida lanciata dall’associazione Piccoli Grandi Cuori per salvare Suleman, un bambino di appena tre mesi e mezzo nato a Tartus con una grave cardiopatia congenita. A oggi, la macchina della solidarietà.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Nato con una grave cardiopatia: "La vita di Suleman appesa a un filo. Bologna la sua unica speranza"Suleman ha solo tre mesi e la sua vita è già appesa a un filo perché è nato con una cardiopatia congenita complessa nota come ’il morbo blu’ per via... Leggi anche: “Salviamo il piccolo Suleman”: l’appello per il bimbo siriano di 3 mesi con Tetralogia di Fallot Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il viaggio e i Papi, una forma di missione per conoscere ed amare; La sonnambula chiude il viaggio di Opera Piccola Piccola; Bamenda: Leone XIV nel cuore del dolore; In Angola Leone XIV posa il Vangelo sulle ferite di un popolo e riaccende la speranza. Viaggio del Papa in Africa: La pace non sia solo uno sloganContinua il viaggio di Papa Leone XIV in Africa. Oggi, così come ieri, è in visita nella città di Bamenda, dove ha duramente criticato i leader che ... ecovicentino.it Il viaggio per la pace di Oberto fa tappa in cittàUn viaggio di pace e di solidarietà quello intrapreso da Fulvio Oberto, per chiedere il riconoscimento dello Stato di Palestina. Partito da Valgioie, nel torinese, e diretto a Roma: percorrerà in ... lanazione.it RTL 102.5. . Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV: il pontefice si è recato anche in Angola per celebrare la Santa Messa. Nel video la calorosa accoglienza che i fedeli e molti bambini hanno riservato al Santo Padre : Facebook/ Carlota August - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE I Il vicepresidente JD Vance potrebbe ancora partire per Islamabad nella serata americana, ma Donald Trump sta valutando di annullare del tutto il suo viaggio. Lo riporta il Wall Street Journal #ANSA x.com