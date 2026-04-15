Suleman ha appena tre mesi ed è nato con una grave cardiopatia che mette a rischio la sua vita. La sua famiglia si sta rivolgendo a un centro specializzato a Bologna nella speranza di trovare una cura. La condizione del bambino richiede interventi medici urgenti, e i genitori stanno raccogliendo fondi per coprire le spese necessarie. La situazione rimane critica e la famiglia si affida alle cure di specialisti.

Suleman ha solo tre mesi e la sua vita è già appesa a un filo perché è nato con una cardiopatia congenita complessa nota come ’ il morbo blu ’ per via della colorazione bluastra della pelle e delle mucose causata dalla riduzione dell’ossigeno che circola nel sangue: senza un intervento cardiochirurgico complesso il suo destino è segnato. Ma questo piccolino è nato il primo gennaio 2026 a Tartus, in Siria, dove la quasi totalità della popolazione vive in povertà, gli ospedali operativi sono pochisismi con una carenza di personale cronica: medici e infermieri sono specializzati costretti a emigrare. Suleman è il terzogenito, vive insieme ai suoi genitori e ai fratelli di 4 e 5 anni, la sua famiglia ha grosse difficoltà economiche: lavora solo il papà e la mamma si occupa dei bambini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nato con una grave cardiopatia: "La vita di Suleman appesa a un filo. Bologna la sua unica speranza"

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