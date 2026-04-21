Salviamo il piccolo Suleman | l’appello per il bimbo siriano di 3 mesi con Tetralogia di Fallot

Un appello è stato lanciato per salvare un bambino siriano di tre mesi affetto da Tetralogia di Fallot, una grave patologia cardiaca. Il piccolo si trova in una situazione di emergenza, mentre le condizioni nella sua regione sono segnate da conflitti e carenza di risorse di base come cibo e acqua. La richiesta mira a sensibilizzare sull’accesso alle cure e sulla tutela dei minori coinvolti in zone di crisi.

L'appello lanciato dall'associazione bolognese Piccoli Grandi Cuori. Il bimbo ha tre mesi e deve essere trasferito a Bologna. A pagare il prezzo più alto dei conflitti è sempre la popolazione civile, privata di cibo, acqua e di una casa sicura in cui stare. In questi giorni l’Associazione Piccoli Grandi Cuori, con sede a Bologna, che si occupa dei malati con cardiopatie congenite, ha lanciato l’appello per il piccolo Suleman, nato lo scorso 1° gennaio in Siria. Suleman ha la Tetralogia di Fallot, una grave malformazione al cuore, che comporta un foro tra i ventricoli o le camere del cuore, una stenosi polmonare e un ispessimento della parete muscolare della camera inferiore del cuore.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Salviamo il piccolo Suleman”: l’appello per il bimbo siriano di 3 mesi con Tetralogia di Fallot Notizie correlate Bimbo di 18 mesi caduto dalla finestra a Civita Castellana: il piccolo al Gemelli in prognosi riservataUn bambino di 18 mesi è caduto sabato dal balcone di casa sua mentre i genitori si trovavano in casa. Leggi anche: Salviamo il Verde magico. L’appello delle mamme Approfondimenti e contenuti Si parla di: PICCOLI GRANDI CUORI: Salviamo Suleman !. Salviamo il piccolo Suleman: l'appello per il bimbo siriano di 3 mesi con Tetralogia di FallotL'appello lanciato dall'associazione bolognese Piccoli Grandi Cuori. Il bimbo ha tre mesi e deve essere trasferito a Bologna. gravidanzaonline.it PICCOLI GRANDI CUORI: Salviamo Suleman !Il piccolo Suleman è nato l’1 gennaio in Siria con la Tetralogia di Fallot, una grave malformazione al cuore. In assenza di un intervento correttivo, questa patologia è fatale per 8 bambini su 10. renonews.it