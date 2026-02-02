Albero caduto ai Fori Imperiali l?assessore Alfonsi | Strada chiusa per 7 giorni E via al censimento mirato

Questa mattina un albero è caduto ai Fori Imperiali. L’assessore Alfonsi ha annunciato che la strada resterà chiusa per sette giorni, mentre si svolgeranno controlli su tutti gli alberi. La decisione arriva dopo l’episodio che ha messo in allarme residenti e passanti. Nel frattempo, si avvia un censimento mirato per verificare lo stato degli alberi lungo la strada.

«Ora chiuderemo i Fori Imperiali per 7 giorni per consentire di effettuare le prove di trazione su tutti gli alberi della strada». Sabrina Alfonsi, assessora all’Ambiente, spiega il terzo crollo da inizio anno di un pino ai Fori. Assessora, in verità questo è il quinto albero che crolla ai Fori Imperiali da inizio mandato della Giunta, il terzo da inizio anno. «Come Amministrazione comunale abbiamo fatto tutto quello che le norme ci prescrivono. Questo albero era stato controllato a settembre scorso ed era stato inserito nella classe “B”, cioè era in buona salute. La prescrizione dell’agronomo prevedeva un nuovo controllo entro settembre 2026. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Nel primo pomeriggio, un albero è caduto improvvisamente lungo via dei Fori Imperiali a Roma, ferendo tre persone.

Roma chiude temporaneamente via dei Fori Imperiali da domani.

