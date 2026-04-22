Via Montebello chiusa a traffico lavori Asa alle fognature dal 22 aprile all' 1 maggio

Da oggi, mercoledì 22 aprile, alle 12, via Montebello è stata chiusa al traffico tra via Pisacane e piazza Matteotti per lavori sulle fognature. La chiusura temporanea durerà fino all’1 maggio e riguarda solo questa porzione della strada. Durante il periodo, i veicoli non potranno accedere all’area interessata dai lavori dell’azienda incaricata.

A partire dalle 12 di oggi, mercoledì 22 aprile, è stata disposta la chiusura temporanea al traffico del tratto di via Montebello compreso tra via Pisacane e piazza Matteotti. Il provvedimento si è reso necessario per consentire un intervento urgente da parte delle squadre tecniche di Asa, a.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Traffico in A14, un mese fuori dal tunnel: “Stop ai lavori fino al 4 maggio”Grottammare (Ascoli), 30 marzo 2026 – Una boccata d’ossigeno per la circolazione nel tratto piceno dell’A14, ormai da anni in apnea per cantieri e... Montenero, funicolare chiusa per lavori dal 9 al 17 aprileLa funicolare di Montenero resterà chiusa dal 9 al 17 aprile per lavori di manutenzione. Altri aggiornamenti Si parla di: LA MADDALENA: COLLEGAMENTO DELLE NUOVE CONDOTTE IN VIA BALILLA E SULLA S.P. 53 STRADA PANORAMICA SASSO ROSSO; Lavori in autostrada e in tangenziale, ecco la mappa dei cantieri.