Via libera per la riqualificazione dell' illuminazione pubblica | cosa cambierà a Lodi

La Giunta ha approvato un progetto per migliorare l’illuminazione pubblica in città. L’intervento prevede la sostituzione di vecchi punti luce con nuovi sistemi più efficienti e a basso consumo energetico. L’obiettivo è rendere più sicure le strade e le piazze, riducendo anche le emissioni di gas serra. I lavori inizieranno a breve e coinvolgeranno diverse zone della città.

Lodi – Via libera al percorso per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica. La Giunta comunale ha infatti concluso la valutazione delle proposte di finanza di progetto per la gestione pluriennale del servizio di pubblica illuminazione, semafori e servizi di smart city, individuando in Hera Luce il soggetto con la proposta ritenuta più vantaggiosa. Un passaggio che si inserisce in una strategia più ampia di ammodernamento della rete cittadina. Come spiega l'Amministrazione, l’obiettivo è quello di “migliorare l’efficienza energetica, ridurre i costi gestionali e adeguare gli impianti alle normative vigenti”. Il progetto riguarda circa 5.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Via libera per la riqualificazione dell'illuminazione pubblica: cosa cambierà a Lodi Notizie correlate Plauso della consigliera Angela Cerri (III Municipio) per la riqualificazione dell’impianto di illuminazione in via Luigi PirandelloDopo tanti anni, a seguito delle denunce e segnalazioni in diverse testate giornalistiche, istanze di intervento urgente e seduta itinerante del... Continui blackout dell’illuminazione pubblica a Pieve Santo StefanoArezzo, 10 febbraio 2026 – Continui blackout dell’ illuminazione pubblica a Pieve Santo Stefano seguiti alla più lunga interruzione di energia... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: ARIF, via libera al Piano dei fabbisogni 2026-2028: rafforzata la struttura operativa e nuove opportunità per i lavoratori forestali; Via libera della Giunta al Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali; Decreto sicurezza, rimpatri e più carcere. Così si alimenta solo la tensione sociale; Dalla Giunta il via libera al piano per l’attivazione e lo sviluppo degli hub urbani da candidare al bando regionale. Cdp, via libera alla rinegoziazione dei mutui per le Regioni: «Vogliamo andare incontro alle loro esigenze»Entro il primo semestre dell'anno, Cassa depositi e prestiti attiverà l’iniziativa, liberando risorse per investimenti territoriali e migliorare i servizi pubblici Semaforo verde per la rinegoziazione ... milanofinanza.it Edilizia scolastica in Sicilia: via libera a mutuo da 1,5 milioni per completare 21 interventiLa giunta regionale, su proposta dell’assessorato all’Istruzione, ha autorizzato l’accensione di un prestito con Cassa Depositi e Prestiti per accelerare i lavori già finanziati dal Ministero. Nessun ... orizzontescuola.it Atteso entro la settimana, probabilmente venerdì, il via libera in Giunta alla Variazione di Bilancio da 750 milioni - facebook.com facebook Via libera del governo al documento di finanza pubblica. Rivista al ribasso la crescita: Pil allo 0,6% nel 2026 e nel 2027. Giorgetti “Siamo in emergenza”. Il ministro sullo scostamento “Ci muoveremo da soli Non lo escluderei”. x.com