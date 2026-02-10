A Pieve Santo Stefano la situazione resta critica. Da giorni, l’illuminazione pubblica salta di continuo, lasciando le strade al buio anche nelle ore notturne. La città ha già vissuto la sua peggiore interruzione di energia elettrica di sempre, e ora si chiede almeno una spiegazione ufficiale. I residenti sono stanchi e chiedono interventi rapidi, ma ancora nessuna risposta concreta è arrivata dalle autorità. La situazione rischia di peggiorare se non si trovano soluzioni in tempi brevi.

Arezzo, 10 febbraio 2026 – Continui blackout dell’ illuminazione pubblica a Pieve Santo Stefano seguiti alla più lunga interruzione di energia elettrica pubblica nella storia dei comuni italiani «Decenza istituzionale vorrebbe almeno scuse pubbliche e annuncio di urgenti e rapidi rimedi concreti. In due parole: senso di responsabilità. Invece presunzione e bugie debordano con addirittura un manifesto a spese di tutti per dire che dopo oltre 40 anni di amministrazione Bragagni-Marcelli ora “Governare significa scegliere e non rinviare”. Il sindaco di Pieve Santo Stefano raddoppia alle accuse della minoranza politica in consiglio comunale, come se la popolazione fosse sotto farmaci pesanti, inebriata dalle chiacchiere, spesso vuote, di chi cerca di arrampicarsi sugli specchi per nascondere le proprie gravi mancanze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Continui blackout dell’illuminazione pubblica a Pieve Santo Stefano

Lo storico barbiere di Pieve Santo Stefano, dopo 72 anni di attività, ha chiuso il suo salone alla fine dell'anno.

