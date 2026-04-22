Governo al via il cdm | sul tavolo Dfp 2026 e nomine sottosegretari

Oggi si è riunito il consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Tra i temi discussi ci sono il Documento di Economia e Finanza 2026 e le nomine dei sottosegretari. La riunione si è svolta nel pomeriggio e sono stati affrontati anche altri provvedimenti all’ordine del giorno. Nessuna comunicazione ufficiale sui risultati o sulle decisioni prese durante la seduta.

(Adnkronos) – Al via il consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Sul tavolo del governo Meloni il testo del Dfp, il documento di finanza pubblica atteso a Bruxelles e le nomine dei sottosegretari da rimpiazzare, su cui si sarebbe trovato l'accordo in maggioranza, con la novità che sarebbe quella dell'attuale presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, Alberto Balboni, che andrebbe a prendere il posto del dimissionario Andrea Delmastro mentre Giampiero Cannella, attuale vicesindaco di Palermo, occuperebbe la casella alla Cultura. Per il resto a completare la squadra di sottogoverno dovrebbero esserci l'azzurro Paolo Barelli ai Rapporti con il Parlamento, Massimo Dell'Utri di 'Noi Moderati' al ministero degli Esteri e per la Lega la senatrice Mara Bizzotto al Mimit.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Leggi anche: Governo: da cdm ok ai nuovi sottosegretari: Balboni, Cannella, Barelli, Dell'Utri, Bizzotto Conti pubblici, la partita dei decimali: mercoledì doppio verdetto Eurostat e Dfp in Cdm(Adnkronos) – Doppia partita domani per i conti italiani tra la pubblicazione del Documento di economia e finanza del governo e il verdetto Eurostat... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Enti locali, contratto al via - Sul tavolo 135 euro al mese; Brindisi, università e imprese progettano il futuro: al via il tavolo tecnico sulla formazione; Un nuovo Orbán al tavolo dei Ventisette?; Uneba Umbria incontra la presidente della Regione Stefania Proietti. Psicologia. Al via i lavori del Tavolo tecnico al Ministero della SaluteIn un ottica di governo comune ed unitario dei percorsi professionali di tutela della salute sia sanitari che sociosanitari, la psicologia può svolgere una funzione rilevante e di cerniera. Così il ... quotidianosanita.it Psicologia nella scuola. Al via il tavolo al Miur con De FilippoL’obiettivo primario è l’elaborazione di progetti finalizzati alla promozione di azioni, informazione e consulenza orientate al benessere nella scuola, al successo formativo, alla prevenzione, al ... quotidianosanita.it Renato Brunetta ha scavalcato il governo Meloni e ha fatto approvare al Cnel l’archivio dei contratti di lavoro più diffusi, un’operazione che servirà a fare fuori i cosiddetti accordi “pirata”. Di Roberto Rotunno - facebook.com facebook Alberto Balboni alla Giustizia, Giampiero Cannella alla Cultura, Paolo Barelli ai Rapporti con il Parlamento, Mara Bizzotto al Mimit e Massimo Dell'Utri alla Farnesina: ecco le cinque nomine a sottosegretario decise per completare la squadra di governo #ANS x.com