Il Consiglio superiore della magistratura ha dato il via libera al rientro in magistratura di Giusi Bartolozzi, che torna a ricoprire il ruolo di giudice presso la Corte d’Appello di Roma. La decisione è stata presa dopo l’approvazione di una disposizione legislativa specifica, che consente il ritorno nel servizio attivo di magistrati con esperienze passate. La giudice aveva lasciato la funzione in passato, ma ora riprende le sue mansioni ufficialmente.

Giusi Bartolozzi è ufficialmente di nuovo una giudice della Corte d’Appello di Roma. Approvando all’unanimità la proposta della Terza Commissione, il Consiglio superiore della magistratura ha sancito il ricollocamento in toga dell’ex capo di gabinetto del ministero della Giustizia, costretta a dimettersi nelle “purghe” post-referendarie dopo aver definito i magistrati un “plotone di esecuzione”. Bartolozzi stessa infatti è un magistrato, fuori ruolo dal 2018 prima come deputata e poi come dirigente di via Arenula: essendo stata eletta in Sicilia e non nel Lazio, potrà tornare all’ultima funzione svolta, quella di giudice distrettuale, una figura “tappabuchi” che può essere assegnata a tutti i tribunali del distretto della Capitale (Latina, Rieti, Viterbo, Frosinone, Tivoli, Velletri e Civitavecchia) in base alle esigenze di organico.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Via libera del Csm al rientro in toga di Bartolozzi: per l’ex “zarina” di Nordio porte girevoli grazie a una norma ad hoc

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