Bartolozzi torna giudice | l’ex zarina di Nordio chiede il rientro in magistratura E fa spostare il processo sul caso Almasri

L’ex magistrato Giusi Bartolozzi ha presentato domanda per rientrare in magistratura, dopo aver lasciato il suo incarico in passato. La sua richiesta ha portato allo spostamento del processo relativo al caso Almasri, che era stato inizialmente assegnato ad altri giudici. Bartolozzi aveva criticato duramente la magistratura in alcune dichiarazioni pubbliche, definendola un “plotone di esecuzione”. Ora, con il ritorno in ruolo, riprende il suo percorso in tribunale.

Voleva “ togliersi di mezzo ” l’intera magistratura, definita un “ plotone di esecuzione “. Ma ora, in una sorta di contrappasso, Giusi Bartolozzi tornerà a fare il giudice proprio a causa di quell’uscita in tv che le è costata il posto. L’ex capo gabinetto del ministero della Giustizia, magistrata fuori ruolo dal 2018, ha infatti chiesto di rientrare nell’ordine giudiziario dopo quattro anni da deputata e quasi altrettanti da ministra-ombra al fianco del Guardasigilli Carlo Nordio, prima di essere costretta a dimettersi nel repulisti di governo post-referendario. Nei giorni scorsi l’istanza dell’ex “zarina” di via Arenula è arrivata alla Terza Commissione del Consiglio superiore della magistratura, che potrebbe approvarla già lunedì pomeriggio, rimettendo la pratica al plenum (l’organo al completo) per la ratifica finale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bartolozzi torna giudice: l’ex “zarina” di Nordio chiede il rientro in magistratura. E fa spostare il processo sul caso Almasri "Togliamo di mezzo i magistrati": chi è Giusi Bartolozzi, da giudice a Palermo a "zarina" di NordioUna lunga carriera nella magistratura e una legislatura passata alla Camera: ecco il profilo della "vice" del guardasigilli finita al centro di molte... Leggi anche: La Consulta pronta a decidere sul caso Almasri, una vittima chiede il processo