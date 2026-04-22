Via libera agli arretrati per i dipendenti regionali siciliani

La Corte dei Conti ha dato il suo via libera definitivo al pagamento degli arretrati contrattuali per i dipendenti regionali siciliani non dirigenziali. Con questa approvazione, sono stati superati gli ostacoli precedenti, consentendo ora l’erogazione delle somme dovute ai dipendenti. La decisione segue una lunga attesa e ha ricevuto l’approvazione finale della magistratura contabile.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Approvazione della Corte dei Conti e superamento degli ostacoli. È arrivato il via libera definitivo al pagamento degli arretrati contrattuali destinati al personale non dirigenziale della Regione Siciliana. La Corte dei Conti ha approvato la delibera che autorizza l’erogazione delle somme, sbloccando così una situazione rimasta in sospeso dopo un iniziale stop. Il rallentamento era stato causato da una richiesta di chiarimenti sulla certificazione contabile. L’amministrazione regionale, attraverso il segretario generale Ignazio Tozzo, si è attivata rapidamente per risolvere le discrepanze emerse nei calcoli, in particolare quelle relative all’indennità di vacanza contrattuale tra i dati della Funzione pubblica e quelli della magistratura contabile.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Via libera agli arretrati per i dipendenti regionali siciliani Notizie correlate Arretrati regionali, via libera ai pagamenti dopo lo stop: sbloccate le somme per i dipendentiSi sblocca la partita degli arretrati contrattuali per il personale della Regione siciliana. Leggi anche: Enti Locali, via libera al contratto 2022-2024. In arrivo aumenti e arretrati anche per i dipendenti ciociari Panoramica sull’argomento Temi più discussi: ASL L'AQUILA: VIA LIBERA AGLI ARRETRATI ANCHE AL PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE; Asl 1, via libera al pagamento degli arretrati contrattuali anche al personale in somministrazione; Arretrati contratto scuola: pagamenti previsti solo dopo il via libera del Mef e della CdC (Aggiornamento; Città Metropolitana di Reggio Calabria: accreditati gli arretrati CCNL e via libera agli incentivi tecnici. Regione Siciliana, via libera agli arretrati contrattuali. Schifani: Collaborazione decisiva con la Corte dei ContiSICILIA – Buone notizie per i dipendenti della Regione Siciliana: la Corte dei Conti ha dato il via libera alla delibera che consente il pagamento degli arretrati contrattuali al personale del ... newsicilia.it Città Metropolitana di Reggio Calabria: accreditati gli arretrati CCNL e via libera agli incentivi tecniciSi è tenuto nella giornata odierna l’incontro della delegazione trattante della Città Metropolitana di Reggio Calabria, segnato da un risultato di forte impatto per i lavoratori: l’accredito degli arr ... strettoweb.com Via libera del governo al documento di finanza pubblica. Rivista al ribasso la crescita: Pil allo 0,6% nel 2026 e nel 2027. Giorgetti “Siamo in emergenza”. Il ministro sullo scostamento “Ci muoveremo da soli Non lo escluderei”. - facebook.com facebook Via libera del governo al documento di finanza pubblica. Rivista al ribasso la crescita: Pil allo 0,6% nel 2026 e nel 2027. Giorgetti “Siamo in emergenza”. Il ministro sullo scostamento “Ci muoveremo da soli Non lo escluderei”. x.com