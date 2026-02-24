Enti Locali via libera al contratto 2022-2024 In arrivo aumenti e arretrati anche per i dipendenti ciociari

Il sindacato ha firmato il nuovo contratto 2022-2024, motivato dall’esigenza di aggiornare le condizioni di lavoro e di salario dei dipendenti pubblici. La negoziazione ha portato a incrementi salariali e arretrati per i lavoratori della provincia, molti dei quali attendono da tempo miglioramenti economici. La firma segna l’inizio di una fase più stabile per il settore pubblico locale, con l’obiettivo di garantire maggiori diritti ai dipendenti.

In busta paga un incremento medio di 142 euro mensili. Cuozzo: «Ora focus sulla contrattazione decentrata» Si chiude una lunga fase di trattative e si apre una nuova stagione di tutele per i dipendenti pubblici del territorio. Con la sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Funzioni Locali per il triennio 2022-2024, arriva una boccata d'ossigeno per migliaia di lavoratori del comparto, inclusi centinaia di dipendenti dei Comuni e degli enti locali della provincia di Frosinone. Il cuore del rinnovo contrattuale è economico. L'intesa prevede un aumento medio a regime di 142 euro mensili spalmati su 13 mensilità. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Contratto Scuola 2022-2024: aumenti in arrivo, 1.600 euro di arretrati, e cosa cambia nel cedolino. Pillole di Question TimeDurante il question time del 29 dicembre su OrizzonteScuola TV, con Andrea Carlino e Marcello Pacifico, è stato approfondito il Contratto Scuola 2022-2024.

Contratto scuola 2022-2024, via libera del governo: aumenti di 160 euro mensili e arretrati medi di 1.600 euro per 1,3 milioni di lavoratori. Pacifico (Anief):”Chiediamo ulteriori fondi”Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Contratto scuola 2022-2024, che prevede aumenti di 160 euro mensili e arretrati medi di 1.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Dipendenti enti locali, via libera al rinnovo 2022-2024. Aumenti medi di 140 euro lordi mensili; Enti locali, via libera al nuovo contratto. La Cgil non firma: I lavoratori perdono il 10% in busta paga; Via libera al CCNL Dirigenza delle Funzioni Locali 2022-2024: aumenti, arretrati e nuove tutele; Ccnl Funzioni Locali, via libera definitivo e aumenti in arrivo.

Dipendenti enti locali, via libera al rinnovo 2022-2024. Aumenti medi di 140 euro lordi mensiliIl contratto interessa oltre 430mila lavoratrici e lavoratori di Comuni, Province, Regioni, Città metropolitane, Comunità montane e isolane, Unioni di comuni ... repubblica.it

Enti locali, via libera al nuovo contratto. La Cgil non firma: I lavoratori perdono il 10% in busta pagaIl contratto collettivo prevede aumenti del 5,78% contro un'inflazione al 16%. La Cgil: Inaccettabile, impoverisce lavoratori e famiglie ... ilfattoquotidiano.it

Stipendi enti locali, aumenti e arretrati per 13mila dirigenti: ecco il nuovo contratto collettivo, tutte le cifre - facebook.com facebook

Venezia, gli enti locali si confrontano su come adattarsi ai cambiamenti climatici. L'obiettivo è accelerare l’Osservatorio nazionale e ottenere maggiori risorse per i territori. x.com