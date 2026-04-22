Arretrati regionali via libera ai pagamenti dopo lo stop | sbloccate le somme per i dipendenti
La Corte dei Conti ha approvato la delibera che permette di riprendere i pagamenti degli arretrati contrattuali per i dipendenti della Regione siciliana. Dopo un periodo di blocco dovuto a richieste di chiarimenti sui calcoli, ora le somme potranno essere versate nuovamente. La decisione riguarda le somme dovute ai lavoratori per gli arretrati contrattuali accumulatisi nel tempo.
Si sblocca la partita degli arretrati contrattuali per il personale della Regione siciliana. Dopo un iniziale stop legato a richieste di chiarimento sui conteggi, la Corte dei Conti ha approvato la delibera che consente all’amministrazione di procedere con i pagamenti destinati ai dipendenti del.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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