In via Cesarea, i residenti e i commercianti si trovano a fare i conti con problemi di gestione dei rifiuti che causano disagi quotidiani. L’area di raccolta, collocata nel parcheggio, si è rivelata insufficiente, generando situazioni di sovraffollamento e caos. Un solo cassonetto, infatti, non basta a contenere l’immondizia accumulata, creando una condizione di disagio costante nel quartiere.

Un problema di gestione dei rifiuti sta creando disagi quotidiani ai residenti e ai commercianti della zona di via Cesarea, dove l’attuale configurazione dell’area raccolta situata nel parcheggio si è rivelata insufficiente. Paolo, un cittadino che vive il quartiere, ha segnalato come la riduzione dei punti di raccolta abbia generato una situazione di accumulo che costringe molti a lasciare i materiali cartacei fuori dai contenitori. L’impatto del depauperamento dei servizi sul decoro urbano. La criticità nasce da una decisione logistica che ha portato alla rimozione del cassonetto precedentemente posizionato accanto al bar, lasciando l’intera utenza della zona con un unico contenitore per gestire i rifiuti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via Cesarea nel caos: un solo cassonetto soffoca il quartiere

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