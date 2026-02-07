Nel quartiere di Santa Giulia a Milano si vive il caos dei parcheggi. La presenza della nuova Ice Hockey Arena da 16 mila posti ha portato un aumento di auto e difficoltà nel trovare spazio. Residenti e visitatori si confrontano con strade intasate e poche soluzioni pratiche. La situazione si fa difficile giorno dopo giorno, mentre le autorità cercano di trovare risposte rapide.

È esploso il problema parcheggi nel quartiere Santa Giulia a Milano, quello che ospita la nuovissima Ice Hockey Arena da 16 mila posti. Di fianco alla nuovissima costruzione è presente un posteggio che può contenere 2750 automobili, ma gli spettatori non possono entrare in questo posteggio, solamente addetti ai lavori, atleti e chi è provvisto di badge. Questo obbliga chi vuole assistere alle gare a parcheggiare lungo la strada, limitando non poco la disponibilità dei parcheggi ai residenti che sono così infuriati. E nemmeno il trasporto pubblico può aiutare: la linea 13, che avrebbe dovuto portare gli spettatori all'Arena, para sarà pronta solo nel 2030. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano-Cortina 2026: nel quartiere di Santa Giulia è caos parcheggi

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Il parcheggio dell’Arena Santa Giulia sarà aperto ai furgoni dei lavoratori coinvolti nelle operazioni di terminazione dell’impianto, previsto prima dell’inizio delle gare.

Milano Cortina 2026 si avvicina, segnando un momento importante nel processo di preparazione delle Olimpiadi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Olimpiadi in diretta Oggi: Live delle gare dei Giochi Invernali; Giochi di Milano-Cortina, gli occhi del mondo sull'Italia: stasera la cerimonia di apertura - Milano-Cortina 2026. L'esibizione della stella del pattinaggio Alysa Liu (Video); Milano Cortina 2026: la Polizia di Stato e la sicurezza olimpica; Le ultime cose da sapere prima della Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026.

Olimpiadi Milano Cortina, risultati oggi. Francesca Lollobrigida oro nel pattinaggioLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina, risultati oggi. Francesca Lollobrigida oro nel pattinaggio ... tg24.sky.it

Olimpiadi 2026 LIVE, risultati di Milano Cortina in diretta: Lollobrigida oro nel pattinaggio, Franzoni e Paris argento e bronzo. Curling in azioneOlimpiadi Invernali 2026 in diretta, i risultati delle gare in programma oggi a Milano-Cortina e le medaglie degli italiani il 7 febbraio: grandi ambizioni ... fanpage.it

Milano ha ospitato reali, capi di Stato e star internazionali per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Ecco chi erano i membri delle case reali presenti all’inaugurazione x.com

Giovanni Franzoni e Dominik Paris, doppietta per la storia dello sci alpino italiano: argento e bronzo nella discesa libera di Bormio, le prime medaglie azzurre a Milano Cortina 2026 Franjo von Allmen vince il primo oro di Milano Cortina 2026, alle sue spalle Fr facebook