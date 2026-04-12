Appia wine road | sette cantine di Brindisi fanno rete
Il 9 aprile 2026 si terrà un incontro presso il Bastione Carlo V a Brindisi, vicino a Porta Mesagne, durante il quale verrà presentata l'Appia wine road. Si tratta di una nuova associazione che comprende sette cantine della zona, tutte riunite per promuovere il territorio attraverso iniziative condivise. L'evento rappresenta un momento di confronto tra gli operatori locali e si svolge in un luogo storico della città.
BRINDISI - Il 9 aprile 2026 incontro presso il Bastione Carlo V a Brindisi, nei pressi di Porta Mesagne, per la presentazione dell'Appia wine road, nuova associazione che unisce sette cantine del territorio. Intervista alla presidente Romina Leopardi. Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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