Napoli-Chelsea scattano i divieti previsti in città per il match di Champions League

Il Comune di Napoli ha annunciato nuove restrizioni in vista del match di Champions League tra Napoli e Chelsea, in programma mercoledì 28 gennaio alle 21.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza che limita la vendita di bevande per evitare problemi di ordine pubblico durante la partita. Le restrizioni entreranno in vigore già nelle ore precedenti e dureranno fino al termine dell’evento. La città si prepara a vivere la sfida, con le autorità che cercano di garantire sicurezza e tranquillità per tifosi e cittadini.

In occasione dell'incontro di Champions League Napoli-Chelsea, in programma mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 21:00 presso lo stadio "Diego Armando Maradona", il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato l'ordinanza che dispone limitazioni alla vendita di bevande per garantire l'ordine e la.

