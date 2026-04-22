Vesto le donne del mondo E di ogni età

Nella cornice della canonica di Bernate Ticino, una stilista ecuadoriana ha presentato una collezione di abiti che coinvolge donne di tutte le età e provenienze. La sfilata ha mostrato capi che si rivolgono a un pubblico diversificato, valorizzando l'inclusione e le differenze culturali. La presentazione si è svolta in un ambiente suggestivo, puntando sull’unicità di ogni donna e sulla varietà di stili.