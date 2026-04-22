Vesto le donne del mondo E di ogni età
Nella cornice della canonica di Bernate Ticino, una stilista ecuadoriana ha presentato una collezione di abiti che coinvolge donne di tutte le età e provenienze. La sfilata ha mostrato capi che si rivolgono a un pubblico diversificato, valorizzando l'inclusione e le differenze culturali. La presentazione si è svolta in un ambiente suggestivo, puntando sull’unicità di ogni donna e sulla varietà di stili.
Nella suggestiva cornice della canonica di Bernate Ticino, la stilista ecuadoriana Narda Martinez ha portato in passerella non solo abiti, ma una vera e propria visione inclusiva e interculturale. Donne giovanissime e over 50, provenienti da diverse nazionalità, hanno sfilato insieme, abbattendo stereotipi e celebrando la bellezza in tutte le sue forme. Un successo che conferma il talento di un’artista poliedrica, capace di intrecciare moda, arte e poesia. Da dove nasce la sua vocazione per la moda? "La mia vocazione affonda le radici nella mia storia familiare. Sono figlia d’arte: mia madre disegnava abiti e, fin da piccola, ho respirato creatività tra tessuti, colori e bozzetti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Natural Older Women Over 50 – Age-Defying Style: The Asymmetrical Neck Wrap One Shoulder Dress
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