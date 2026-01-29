L'ex nazionale azzurra e ora consigliera della Federazione italiana rugby si impegna a promuovere il suo sport come strumento di crescita personale. Con passione, visita scuole e club, incontrando ragazze e donne di varia età, per mostrare come i valori del rugby possano aiutare anche nella vita di tutti i giorni. Nel suo impegno, parole come contatto e mischia si trasformano in simboli di sfide e di forza interiore.

C ontatto, mischia, placcaggio, terzo tempo. Sono parole chiave del rugby ma possono diventare chiavi di volta della vita. Ne è convinta Erika Morri, ex nazionale azzurra e oggi consigliera della Federazione italiana rugby. E ne è convinta, innanzitutto, perché è stato così per lei. Al punto che ha scelto di dedicare la seconda parte della sua vita alla diffusione dei valori appresi sul campo, tra fango e sudore. E sono valori universali. «Abbiamo intervistato 135 rugbiste, da 60 Paesi del mondo, chiedendo loro come il rugby impatti sulla vita quotidiana», racconta. «Dall’Iran al Burkina Faso, dalla Norvegia al Laos, dalle Isole Cayman all’Egitto, questo sport muove mondi, corpi e radica autostima, trasformando la quotidianità delle donne ben oltre i limiti del campo ». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla mischia al terzo tempo. L'ex nazionale azzurra, oggi consigliera della Federazione italiana rugby ha una missione: diffondere la filosofia del suo sport come veicolo di crescita. Per le donne, giovanissime e non, di ogni parte del mondo

Approfondimenti su Federazione italiana rugby

