Un tatuaggio per festeggiare gli 80 anni del Msi | Adriana Poli Bortone e la destra scolpita sulla pelle e negli occhi

La sindaca di Lecce ha deciso di tatuarsi un simbolo per celebrare gli 80 anni del Movimento Sociale Italiano. Il tatuaggio si trova sul polso destro ed è stato realizzato di recente. La scelta di questa rappresentazione ha suscitato attenzione tra i cittadini e i media locali. La sindaca ha condiviso l’immagine dell’opera sui social, senza rivelare ulteriori dettagli sul significato personale o politico.

Con un piccolo tatuaggio sul polso destro, la sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha impresso sulla pelle la scritta MSI per ricordare il partito fondato il 26 dicembre 1946 a Roma, il Movimento sociale italiano, di cui ricorre l’80esimo anniversario e in cui Poli Bortone ha iniziato la sua lunga carriera politica. Il tatuaggio è stato fatto nel corso dell’inaugurazione del Tatoo Fest a Lecc e dove la sindaca è arrivata accompagnata da due amici fidati. Ovviamente non sono mancati commenti polemici e beceri da sinistra, sui quali preferiamo sorvolare. Il video pubblicato da TeleNorba sui social. Il tatuaggio del Msi per Adriana Poli Bortoni, una vita a destra.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Un tatuaggio per festeggiare gli 80 anni del Msi: Adriana Poli Bortone e la destra scolpita sulla pelle (e negli occhi) Notizie correlate Adriana Poli Bortone e il tatuaggio "MSI", sindaca di Lecce criticata dall'opposizione: "Prima del 25 aprile"Adriana Poli Bortone, sindaca di Lecce, si è tatuata la sigla MSI sul polso durante il Lecce Tattoo Fest. Lecce, la Poli Bortone si tatua MSI sulla pelle: lode a chi non cede al politicamente correttoRoma, 20 aprile – Mentre il circo della politica si perde in un oceano di chiacchiere fatue, tra dibattiti sterili sul queer-coding e posizionamenti... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Adriana Poli Bortone si fa tatuare la sigla del Movimento Sociale: è polemica a Lecce; Adriana Poli Bortone, sindaca 82enne di Lecce, si fa tatuare la scritta MSI; Adriana Poli Bortone a 82 anni si tatua MSI: il gesto nostalgico della sindaca di Lecce al Tattoo Fest VIDEO; Il tatuaggio dell’MSI accende la polemica: bufera social sulla sindaca Adriana Poli Bortone. GN: Storia che non scolorisce. Adriana Poli Bortone e il tatuaggio MSI, sindaca di Lecce criticata dall'opposizione: Prima del 25 aprileLa sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone scatena polemiche per un tatuaggio con la sigla MSI, pochi giorni prima delle celebrazioni del 25 aprile ... virgilio.it Msi, il tatuaggio nostalgico della sindaca di Lecce Poli Bortone. Gioventù nazionale: Un esempioIl tattoo sul braccio durante un evento in Fiera dove ha presenziato in qualità di prima cittadina e di cliente ... bari.repubblica.it Msi, il nuovo tatuaggio della sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone - facebook.com facebook Con un piccolo tatuaggio sul polso destro, la sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha impresso sulla pelle la scritta MSI per ricordare il partito fondato il 26 dicembre 1946 a Roma, il Movimento sociale italiano, di cui ricorre l'80esimo anniversario e in cui x.com