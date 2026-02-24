Per il settimo anno al festival di Sanremo | nel backstage ci sono Anna e Pino di Hair Factory

Anna e Pino di Hair Factory, negozio di Atessa, Lanciano e Casoli, sono presenti per il settimo anno al festival di Sanremo. La loro partecipazione deriva dalla passione per il mondo della bellezza e dalla volontà di mostrare le ultime tendenze ai artisti in gara. Durante l’evento, lavorano dietro le quinte, curando i capelli dei cantanti e dei musicisti. La loro presenza continua a essere un punto di riferimento nel backstage del festival.

Per loro un grande traguardo, un immenso orgoglio. “Essere scelti per la settima volta consecutiva è per noi un onore immenso e una sfida che accettiamo con entusiasmo” fanno sapere Anna e Pino Al festival di Sanremo tornano, ancora una volta, Anna e Pino di Hair Factory, negozio con sede ad Atessa, Lanciano e Casoli. Parrucchieri di Lanciano, da sette anni vivono le intense emozioni del backstage insieme agli artisti in gara e tutti gli affetti ai lavori, tra musica e grandi look. Per loro un grande traguardo, un immenso orgoglio. “Essere scelti per la settima volta consecutiva è per noi un onore immenso e una sfida che accettiamo con entusiasmo” fanno sapere Anna e Pino. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Sanremo 2027, Carlo Conti non ci sarà: "Questo è il mio ultimo anno al Festival"Sanremo 2027 segna la fine di un’epoca, con Carlo Conti che annuncia il suo addio al Festival.

Carlo Conti annuncia i duetti al Festival di Sanremo 2026: Grignani e Morgan, ci sono Fagnani e l’omaggio a VanoniCarlo Conti ha svelato i dettagli della quarta serata del Festival di Sanremo 2026.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: A Cefalù, per il settimo anno consecutivo, l’atteso appuntamento con il Convegno L’Eredità Universale di Ruggero II; Zalgiris Kaunas domina il Rytas e vince la King Mindaugas Cup per il settimo anno di fila; SPORT E VALORI: ADAM BAKOUNE INCONTRA I RAGAZZI DI IO TIFO POSITIVO; Mobilità all’estero per giovani con sindrome di Down. Avviato il settimo stage con i gruppi AIPD di Caserta e Sud Pontino.

Itaca Chiama Sanremo 2026: 5 artisti commentano il Festival della Canzone ItalianaTorna per il settimo anno consecutivo Itaca Chiama Sanremo, la rubrica che nei giorni del Festival della Canzone Italiana - dal 24 al 28 febbraio ... itacanotizie.it

Poste è 'Top Employer' per il settimo anno consecutivoRoma, 15 gen. (Adnkronos) - Poste Italiane è Top Employer per il settimo anno consecutivo grazie all’eccellenza delle sue politiche e delle sue pratiche per le risorse umane. Il Top Employers ... lagazzettadelmezzogiorno.it