Vertenza Hiab di Statte Perrini | accordo raggiunto e prospettive di rilancio industriale

È stata raggiunta un’intesa che coinvolge lo stabilimento di Statte, legato alla produzione di veicoli industriali. L’accordo è stato ufficializzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l’acquisizione da parte di Coseco Industrie Group. La vertenza, che aveva coinvolto lavoratori e rappresentanze sindacali, si è conclusa positivamente, aprendo la strada a nuove prospettive di rilancio per la fabbrica.

Tarantini Time Quotidiano Si chiude con esito positivo la vertenza dello stabilimento Hiab di Statte, con l’acquisizione da parte di Coseco Industrie Group, ufficializzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un passaggio che garantisce la continuità occupazionale e apre a nuove prospettive di sviluppo per il territorio ionico. A esprimere soddisfazione è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Renato Perrini. “Esprimo profonda soddisfazione per la positiva conclusione della vertenza relativa allo stabilimento Hiab di Statte, ufficializzata dal Ministero delle Imprese e del Made in italy (MIMIT). L’acquisizione di Hiab da parte di Coseco è la notizia che il territorio aspettava che garantisce non solo la continuità occupazionale ma anche un progetto di rilancio industriale per l’intera area tarantina.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Vertenza Hiab di Statte, Perrini: accordo raggiunto e prospettive di rilancio industriale Notizie correlate Vertenza Hiab, il sindaco di Statte: “Positivo il vertice al Mimit, ora vigilare sul progetto”Nel corso del confronto istituzionale sarebbe emersa anche una possibile prospettiva di reindustrializzazione del sito produttivo. Vertenza Hiab, Perrini (FdI): “positiva disponibilità dell’azienda su proroga Cigs, ma ora la Regione faccia la sua parte”"Accolgo con favore l’apertura dell’azienda sulla vertenza Hiab di Statte, in merito alla proroga della cassa integrazione oltre la scadenza del 10... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Hiab: Coseco conferma acquisizione sito Statte, al via rilancio industriale; La Coseco rileverà la Hiab di Statte con progetti ambiziosi per veicoli elettrici; Hiab alla Coseco: sì alla reindustrializzazione; Da Hiab a Coseco, c’è l’intesa: i lavoratori saranno riassunti. Azienda Coseco rileva il sito Hiab di Statte e salva l’occupazioneSvolta positiva per il sito produttivo Hiab di Statte, in provincia di Taranto. È stata infatti confermata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’acquisizione dell’intero ramo d’azienda da ... conquistedellavoro.it Da Hiab a Coseco, c’è l’intesa: i lavoratori saranno riassunti«C’è la certezza dell’acquisizione dello stabilimento ex Hiab da parte di Coseco». Dopo il vertice di ieri al Mimit, Eugenio Di Sciascio, assessore allo ... quotidianodipuglia.it #BenefitCompetition: le candidature per la terza tappa ad #Ancona sono aperte fino al 4 maggio. Spazio alle imprese che uniscono impatto sociale e competitività. Per anni sostenibilità e crescita sono state viste come un compromesso; oggi stanno dive - facebook.com facebook