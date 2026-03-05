Vertenza Hiab il sindaco di Statte | Positivo il vertice al Mimit ora vigilare sul progetto

Il sindaco di Statte, Fabio Spada, ha commentato positivamente l'esito del vertice svoltosi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicato alla vertenza Hiab. Dopo l'incontro, ha sottolineato l'importanza di vigilare attentamente sul progetto, senza però fornire dettagli aggiuntivi sui contenuti o sugli sviluppi futuri. La riunione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e parti interessate.

Nel corso del confronto istituzionale sarebbe emersa anche una possibile prospettiva di reindustrializzazione del sito produttivo. Il sindaco richiama inoltre la necessità di accelerare il percorso verso una soluzione definitiva della vertenza. Spada evidenzia poi alcuni passaggi ritenuti fondamentali per garantire la tenuta occupazionale e la credibilità del progetto industriale.