Vertenza Hiab Perrini FdI | positiva disponibilità dell’azienda su proroga Cigs ma ora la Regione faccia la sua parte

Perrini di Fratelli d’Italia ha commentato la recente apertura dell’azienda Hiab di Statte, causata dalla volontà di proseguire la cassa integrazione dopo il 10 marzo. L’azienda ha deciso di prorogare il sostegno ai lavoratori, offrendo una speranza concreta per chi rischia di perdere il lavoro. Ora, secondo Perrini, la Regione deve intervenire e fare la sua parte per trovare una soluzione definitiva.

Tarantini Time Quotidiano "Accolgo con favore l'apertura dell'azienda sulla vertenza Hiab di Statte, in merito alla proroga della cassa integrazione oltre la scadenza del 10 marzo. Ora auspico un nuovo passo avanti in vista dell'incontro al Mimit, il prossimo 2 marzo, ma soprattutto è necessario che la Regione Puglia assicuri il suo sostegno concreto per la definizione del nuovo progetto industriale. "Auspico, inoltre, dopo la disponibilità dell'azienda di prorogare la CIGS oltre il termine previsto, che anche la richiesta dei lavoratori di prolungare l'incentivo all'esodo oltre la data del 23 febbraio possa essere accolta.