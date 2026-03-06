Il Milan annuncia che, attraverso la piattaforma Together, i tifosi rossoneri possono condividere foto e momenti legati al derby. L’iniziativa coinvolge i supporter di tutto il mondo, che sono invitati a partecipare attivamente all’evento. La partecipazione è aperta a tutti e mira a creare un legame più forte tra la squadra e i suoi tifosi durante la partita a San Siro.

Il derby tra Milan e Inter, in programma domenica 8 marzo alle 20:45 a San Siro, non si giocherà soltanto sul terreno di gioco. In occasione della sfida più attesa della stagione, il Diavolo ha deciso di coinvolgere direttamente i propri tifosi con un’iniziativa speciale pensata per portare la passione rossonera dentro lo stadio. La piattaforma Together, infatti, permetterà ai tifosi milanisti di diventare protagonisti del pre-partita del Derby della Madonnina. L’iniziativa invita i tifosi del Milan di tutto il mondo a scattare e condividere fotografie che raccontino il loro entusiasmo e l’orgoglio rossonero. L’obiettivo è raccogliere immagini capaci di rappresentare l’energia della comunità milanista alla vigilia della stracittadina contro l’Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il derby si vive insieme: con Together i tifosi rossoneri protagonisti a San Siro

Milan Inter, San Siro sold-out e numeri record: nessuno come i tifosi rossoneri e nerazzurri!Cessione Di Gregorio, il portiere verso l’addio alla Juve: tre club interessati! Ecco il prezzo fissato da Comolli Mercato Napoli, Mittelstadt dello...

Milan Inter, sold out storico a San Siro: il derby vola al primo posto nella classifica degli incassi rossoneriMercato Napoli, Mittelstadt dello Stoccarda è l’ultima idea per la difesa! La mossa degli azzurri Senesi Juve, ore calde per il futuro del difensore:...

INTER-MILAN 0-1 LIVE REACTION | TIFOSI INTERISTI vs MILANISTI | TIFOSIAMO

Contenuti utili per approfondire San Siro.

Temi più discussi: Milan-Inter, orari e dove vedere il derby in TV; Serie A, Milan-Inter è sfida a San Siro: al via uno dei derby più contesi d’Europa; Biglietti Milan-Inter: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni per il Derby della Madonnina; Milan, Gabbia salta il derby e non solo: operato a Londra, torna tra un mese. Anche Bartesaghi in dubbio.

Derby da scudetto a San Siro: Inter e Milan si giocano tutto nella notte che può decidere il campionatoI nerazzurri possono ipotecare il titolo con 10 turni d’anticipo, i rossoneri vogliono blindare la Champions e riaprire la corsa. Intanto infuria la battaglia per il quarto posto e lo scontro salvezza ... giornalelavoce.it

Serie A, a San Siro va in scena il Derby con vista scudettoLo scudetto in una notte. A San Siro va in scena un Derby della Madonnina decisivo nella lotta per il tricolore: per l’Inter, che si presenta alla sfida da capolista con 67 punti, vincere vorrebbe dir ... adnkronos.com

Gerry Cardinale è tra gli ospiti annunciati a una tavola rotonda alla Casa Bianca con Donald Trump, in programma nelle prossime ore. Il fondatore di RedBird domani volerà a Milanello, dove incontrerà la squadra. Domenica sarà a San Siro per il derby. x.com

San Siro, sabato la super condizionata “Orlando Zamboni“, femmine, tre anni nel “Silver Song“ e quattro anni nel “Nelumbo” Leggi: https://www.grandeippicaitaliana.it/news/san-siro-sabato-la-super-condizionata-orlando-zamboni-femmine-3-anni-nel-silver- - facebook.com facebook