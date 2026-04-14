Milan a Verona attenzione ai diffidati | ecco chi rischia di saltare la Juventus in caso di ammonizione

In vista della sfida tra Verona e Milan, il club rossonero ha quattro giocatori diffidati e a rischio di squalifica. Se uno di loro dovesse ricevere un cartellino giallo durante la partita, potrebbe saltare l'incontro successivo contro la Juventus. La partita si avvicina e la situazione dei diffidati potrebbe influenzare le scelte del tecnico per la formazione titolare.

Archiviata la sconfitta contro l’Udinese, il Milan deve subito voltare pagina. Domenica 19 aprile alle 15.00 i rossoneri saranno di scena al 'Bentegodi' contro il Verona, ma l’attenzione non è solo rivolta ai tre punti. Sullo sfondo c’è infatti lo scontro diretto con la Juventus, in programma la settimana successiva a San Siro e potenzialmente decisivo per la corsa Champions. Sono quattro i giocatori diffidati che, in caso di ammonizione a Verona, salterebbero la sfida contro i bianconeri: Zachary Athekame, Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana e Luka Modric. Una situazione delicata che potrebbe incidere sulle scelte di Massimiliano Allegri, chiamato a decidere se gestire le energie e i cartellini o schierare la formazione migliore senza fare calcoli.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, a Verona attenzione ai diffidati: ecco chi rischia di saltare la Juventus in caso di ammonizione Pericolo diffidati: in 4 rischiano di saltare la gara di ritorno in caso di ammonizioneC’è un altro elemento da tenere in considerazione nella sfida di questa sera all’Aspmyra Stadion tra Bodø/Glimt e Inter: il rischio squalifica. Milan: Mateta rischia di saltare, ecco perchè. Doppio colpo in arrivo. Emergenza BolognaGiornata movimentata quella di oggi per quanto riguarda il calciomercato del Milan.