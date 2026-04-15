Nella partita tra Verona e Milan, in programma prossimamente, ci sono diversi giocatori che rischiano di essere squalificati a causa di ammonizioni. La situazione riguarda alcuni elementi della squadra di Massimiliano Allegri, che potrebbero dover saltare le prossime gare in caso di ulteriori cartellini gialli. La partita si presenta quindi come un momento di attenzione per i giocatori coinvolti, con possibili conseguenze sulla formazione.

Si prospetta un Verona-Milan a rischio ammonizioni per la squadra di Massimiliano Allegri. Il giudice sportivo, dopo l'ultima giornata, ha aggiornate la lista dei diffidati: ben 5 giocatori rossoneri di Max Allegri sono a rischio squalifica. Oltre a Rafael Leao, sono presenti giocatori di spessore: Luka Modric, Youssouf Fofana, Alexis Saelemaekers e Zacary Athekame. Come riferito da Tuttosport, si tratta di un elenco non proprio semplice per la trasferta al bengodi, sempre ostica per il Milan, e in vista del big match contro la Juventus a San Siro, in programma domenica 26 aprile alle ore 20:45. Un vero e proprio spareggio per un posto in Champions League alla quale il Milan vorrà arrivare ad ogni costo con tutti i filari a disposizione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, allarme diffidati: contro il Verona ecco chi rischia la squalifica per la Juventus

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