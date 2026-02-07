Verso il derby con l’Ancona Recanatese serve una grande prova e azzerare gli errori

La Recanatese si prepara a sfidare l’Ancona nel derby di domani. La squadra sa che serve una prestazione senza errori e molto più concentrata del solito. I giocatori sono determinati a non ripetere gli sbagli e a portare a casa i punti, indipendentemente dall’orgoglio locale. La vigilia è tranquilla, ma l’attenzione è alta.

Vigilia del derby con l'Ancona nel quale, oggettivamente, l'aspetto campanilistico passa, per una volta, in secondo piano. Quando si affrontano una squadra prima in classifica, seppur in coabitazione, ed un'altra che invece arranca nei bassifondi è inevitabile che i punti rappresentino la priorità assoluta: "Per noi è sicuramente così – dice Giovanni Pagliari – a prescindere dall'avversario. Dobbiamo fare una grande partita, possibilmente riducendo a zero il numero degli errori". Evitando soprattutto quanto visto con il San Marino. "È stato un grande peccato perché avevamo disputato un ottimo primo tempo, costruendo diverse palle gol, tra le quali 2 o 3 davvero clamorose e senza concedere praticamente nulla.

