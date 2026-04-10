A circa tre anni dall’ultima partita disputata, i tifosi della Recanatese attendono con ansia il prossimo derby. Dalla retrocessione avvenuta nel novembre 2023, che ha segnato un punto di svolta difficile da digerire, la squadra ha vissuto momenti complicati e difficoltà prolungate. La formazione si prepara ora ad affrontare una nuova sfida, sperando di ritrovare la forma e la compattezza mostrata in alcune occasioni recenti.

Quasi tre anni di tribolazioni, per non dire peggio. È dal novembre del 2023, più o meno, che i tifosi della Recanatese vivono patemi inenarrabili cominciando con una retrocessione, al contempo, rocambolesca e rovinosa. L’anno successivo doveva essere quello del riscatto, con propositi ambiziosi e giocatori, sulla carta, di prestigio per la categoria ed invece è arrivata una risicata salvezza alla penultima giornata quando si stava profilando il peggio. In questa stagione si auspicava quantomeno un andamento tranquillo ed invece le ultime 4 giornate si prospettano da vivere con il cuore in gola. Fatale poi che le tribune del "Tubaldi" appaiono spesso semivuote e che anche la fede di sostenitori di lunghissima milizia venga messa a dura prova. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Verso il derby. "Serve la Recanatese vista contro la Vigor»

Verso il derby con l’Ancona. "Recanatese, serve una grande prova e azzerare gli errori»Vigilia del derby con l’Ancona nel quale, oggettivamente, l’aspetto campanilistico passa, per una volta, in secondo piano.

Match chiave. La Recanatese rischia grosso. Servono punti contro la VigorGli appelli all’amor proprio, al senso di appartenenza, all’orgoglio sono finiti da un pezzo ma, come si suol dire, la speranza è l’ultima a morire...

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