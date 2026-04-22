Verso le elezioni a Calvi dell’Umbria Guido Grillini fa un passo indietro

A poche settimane dalle elezioni comunali, il sindaco di Calvi dell'Umbria ha annunciato che non si presenterà per un nuovo mandato. La scadenza elettorale è fissata per il 24 e il 25 maggio. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta una novità nel quadro politico locale. La sua scelta modifica gli equilibri e le candidature in vista delle prossime consultazioni.

Il sindaco di Calvi dell'Umbria, Guido Grillini, ha deciso di non ricandidarsi alle prossime elezioni in programma il 24 e il 25 maggio prossimi. È stato lui stesso, attraverso un video messaggio postato sui social, a comunicare ai suoi concittadini la decisione di lasciare. Grillini era stato.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Calvi verso le elezioni: Errico guida il nuovo progetto politicoTempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblivhiamo la nota stampa di “Uniti per Calvi”. Sanremo, Andrea Pucci fa un passo indietro e rinuncia dopo le polemicheA seguito delle polemiche Andrea Pucci rinuncia al ruolo di co- conduttore a Sanremo.