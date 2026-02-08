Sanremo Andrea Pucci fa un passo indietro e rinuncia dopo le polemiche

Andrea Pucci ha deciso di lasciare il palco di Sanremo. Dopo le polemiche che sono esplose negli ultimi giorni, l’attore ha annunciato di rinunciare al ruolo di co-conduttore. La decisione arriva in seguito alle critiche di alcuni partiti e associazioni, che avevano protestato contro la sua presenza. Pucci ha preferito fare un passo indietro e non partecipare alla serata di apertura del festival. La Rai non ha ancora commentato ufficialmente, ma la sua scelta cambia i piani della kermesse in corsa.

A seguito delle polemiche Andrea Pucci rinuncia al ruolo di co- conduttore a Sanremo. In questi giorni erano intervenuti il Pd in Vigilanza Rai e il Codacons Con una nota Ansa, Andrea Pucci decide di rinunciare alla partecipazione a Sanremo come co- conduttore. Carlo Conti lo aveva annunciato venerdì scorso e da allora si sono sollevate diverse polemiche tra cui anche un’interrogazione da parte del Pd in Vigilanza Rai. Adesso è il comico a rompere il silenzio e a spiegare che, a seguito di una serie di insulti ricevuti, tra cui epiteti come ‘fascista’ e ‘omofobo’, decide di fare questo passo indietro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sanremo, Andrea Pucci fa un passo indietro e rinuncia dopo le polemiche Approfondimenti su Sanremo Pucci Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026 dopo le polemiche: «Insulti e minacce alla mia famiglia. Il termine fascista non dovrebbe esistere più. Io non odio nessuno» Andrea Pucci ha deciso di rinunciare a partecipare a Sanremo 2026. Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia al Festival: «Termine fascista non dovrebbe esistere, non odio nessuno» Andrea Pucci ha deciso di non partecipare più a Sanremo 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Sanremo Pucci Argomenti discussi: Anche Sanremo è diventato TeleMeloni? Ci spieghino la scelta del comico Andrea Pucci, è palesemente di destra, fascista e omofobo: così Pd vigilanza Rai; Sanremo 2026: da Andrea Pucci a Lillo, il cast si delinea. Ma è polemica; Sanremo 2026, Andrea Pucci in 'nude look' sui social: Sto arrivando; Andrea Pucci co-conduttore a Sanremo, i social in rivolta: Fascista, razzista e omofobo. Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia al Festival: «Termine fascista non dovrebbe esistere, non odio nessuno»Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026, dopo le polemiche che hanno accompagnato l'annuncio della sua presenza come co-conduttore della terza ... msn.com Pucci rinuncia a Sanremo 2026 dopo le polemiche: Insulti inaccettabili, il termine fascista non dovrebbe esistereAndrea Pucci rinuncia al Festival di Sanremo 2026. Il comico ha annunciato la scelta di fare un passo indietro dopo le polemiche legate alla sua presenza ... fanpage.it Il politicamente corretto colpisce ancora. Stavolta nel mirino finisce Andrea Pucci, annunciato come co-conduttore di Sanremo. Basta l’annuncio e parte l’indignazione: per qualcuno non sarebbe “adatto”, perché etichettato, perché non conforme. Chi si riempie facebook Codacons interviene sulla presenza di Andrea Pucci a #Sanremo2026: “In un momento così particolare per il Paese, ci chiediamo se sia il caso di portare a Sanremo personaggi così divisivi e che in passato si sono distinti per battute volgari, razziste e omofob x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.