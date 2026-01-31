A Atessa, in provincia di Chieti, la fabbrica del gruppo Stellantis ha iniziato un nuovo ciclo produttivo con il terzo turno di lavoro. L’obiettivo è aumentare la capacità produttiva, anche se si lavora con turni più ridotti rispetto al passato. La decisione punta a migliorare l’efficienza senza perdere di vista le esigenze dei lavoratori.

A Atessa, in provincia di Chieti, la fabbrica del gruppo Stellantis ha avviato un nuovo ciclo produttivo con l’introduzione del terzo turno di lavoro, segnando un passaggio strategico per l’azienda. Il cambiamento, attuato in un contesto di crescente domanda per i veicoli elettrificati, mira a ottimizzare la capacità produttiva senza dover ricorrere a nuovi investimenti infrastrutturali. Il rilancio del ciclo produttivo è stato annunciato a fine anno, con il rientro dei lavoratori nel turno serale già a partire dal mese di gennaio, dopo un periodo di stop stagionale. L’impianto, già noto per la produzione di modelli a basso impatto ambientale, ha così ampliato la propria finestra operativa, portando la produzione a un livello superiore rispetto al 2023. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavoro a turni ridotti e aumento della capacità produttiva nella fabbrica di Atessa del gruppo Stellantis

