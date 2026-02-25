Sannazzaro de' Burgondi Eni investe e punta sulla bioraffinazione | capacità produttiva di 550mila tonnellate all’anno

Sannazzaro de' Burgondi (Pavia), 25 febbraio 2026 - Confermato l'investimento per lo sviluppo della bioraffinazione alla raffineria di Sannazzaro de' Burgondi. Eni ha infatti annunciato oggi, martedì 25 febbraio, insieme all'avanzamento di un altro progetto a Priolo, in Sicilia, che il piano di conversione di alcune unità della raffineria lomellina in bioraffineria ha ottenuto la "decisione finale di investimento (Fid)". Dettagli del progetto. " La nuova bioraffineria a Sannazzaro de' Burgondi - spiega la nota di Eni - non modificherà la capacità produttiva di carburanti tradizionali, ma aggiungerà una nuova produzione di biocarburanti da materie prime rinnovabili, aumentando quindi la diversificazione dei prodotti offerti sul mercato". Nel dettaglio, il progetto prevede la conversione dell'impianto Hydrocracker (Hdc2) mediante la tecnologia "Ecofining" e la costruzione di un impianto per il pretrattamento degli scarti residui, che sono la carica prevalente con cui Enilive produce i biocarburanti Hvo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

