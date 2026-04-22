Verona stop al crematorio | manutenzione caldaia e 150 feretri in attesa

A Verona, l’impianto di cremazione presso il cimitero monumentale sarà temporaneamente fermo a partire da lunedì 4 maggio 2026. La sospensione riguarda le operazioni di cremazione, mentre si attende la conclusione dei lavori di manutenzione della caldaia. Attualmente, ci sono circa 150 feretri in attesa di cremazione. La chiusura è prevista per un periodo non specificato.

L’impianto di cremazione situato presso il cimitero monumentale di Verona subirà una sospensione operativa a partire da lunedì 4 maggio 2026. La decisione, comunicata da Agec, è dettata dalla necessità di intervenire sulla caldaia, componente centrale che alimenta entrambe le linee del sistema e la cui manutenzione non consente di mantenere attiva l’attività tramite una gestione scaglionata delle prestazioni. Il fermo tecnico, che dovrebbe protrarsi per un arco temporale compreso tra i quindici e i venti giorni, rappresenta un passaggio obbligato per garantire la funzionalità dell’intero complesso. A differenza di quanto avvenuto in precedenza con la sostituzione dei materiali refrattari, quando era possibile rallentare i ritmi senza interrompere il servizio, la natura unica della caldaia impone uno stop totale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona, stop al crematorio: manutenzione caldaia e 150 feretri in attesa Notizie correlate Crematorio di Verona, stop per manutenzione: fermo di tre settimane al cimitero monumentaleA Verona è stata programmata una sospensione temporanea dell’attività del crematorio del cimitero monumentale, accompagnata però da interventi di... Piccole abitudini e nuove tecnologie possono fare la differenza in bolletta. Dalla manutenzione della caldaia all'uso di piani a induzione, ecco come ottimizzare l'energia domesticaLe recenti notizie che arrivano dai mercati internazionali non lasciano spazio a troppe interpretazioni: il mondo si trova di fronte a una tempesta... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cimitero Monumentale, stop temporaneo al crematorio; Agec Verona: stop al forno crematorio a maggio; Crematorio di Verona, stop per manutenzione: fermo di tre settimane al cimitero monumentale; Fermo programmato del crematorio al Monumentale. Crematorio di Verona, stop per manutenzione: fermo di tre settimane al cimitero monumentaleAgec annuncia interventi sulla caldaia e attiva misure straordinarie per 150 feretri. Intanto completato il restauro del campo militare della Seconda guerra mondiale ... veronasera.it Cimitero Monumentale, stop temporaneo al crematorioFermo programmato per il forno crematorio del Cimitero Monumentale gestito da Agec. A partire da lunedì 4 maggio, l’impianto sarà sospeso per 15-20 giorni per ... giornaleadige.it Buongiorno Verona e buon mercoledì a tutti voi Oggi caffè con vista x.com Salve, benzina permettendo, vorremmo partire in auto da Verona per un giro verso la Francia, Bretagna e Normandia in particolare. Si accettano consigli su mete e indicazioni varie, grazie mille. - facebook.com facebook