A Verona, il crematorio del cimitero monumentale sarà chiuso per circa tre settimane a causa di lavori di manutenzione. Durante il periodo di fermo, sono stati completati interventi di riqualificazione in una zona dell’area, mentre l’attività del crematorio resterà sospesa fino al termine dei lavori. La chiusura temporanea riguarda esclusivamente il servizio di cremazione, che riprenderà una volta conclusi gli interventi di manutenzione.

A Verona è stata programmata una sospensione temporanea dell’attività del crematorio del cimitero monumentale, accompagnata però da interventi di riqualificazione già conclusi in un’area dello stesso complesso. A comunicarlo è Agec, che ha fissato l’avvio del fermo tecnico per lunedì 4 maggio.🔗 Leggi su Veronasera.it

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Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Crematorio di Verona, stop per manutenzione: fermo di tre settimane al cimitero monumentale; Cimitero Monumentale, stop temporaneo al crematorio; Agec: fermo programmato del crematorio, pronto il nuovo campo militare; Fermo programmato del crematorio al Monumentale.

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Per circa 15-20 giorni il forno crematorio del cimitero monumentale di Verona sarà fermo per manutenzione. #veronanetwork - facebook.com facebook