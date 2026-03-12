Raid al supermercato con il taglierino | 20enne arrestato a Modena scatta l' espulsione dopo il furto

Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Modena con l’accusa di aver tentato di rubare in un supermercato utilizzando un taglierino. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, è stato sottoposto a fermo e successivamente disposto il suo rimpatrio. L’episodio si è verificato nel corso di un normale giorno di attività commerciale nella città emiliana.

Un arresto per tentato furto aggravato in un centro commerciale di Modena. Un giovane marocchino di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo essere stato sorpreso a sottrarre merce dagli scaffali e a tentare di uscire senza pagare. L’arresto è stato convalidato dal giudice e sono state avviate le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale. Il fatto: la segnalazione della vigilanza e l’intervento della Polizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 20.00 presso un noto centro commerciale di Modena. Il personale della vigilanza privata ha notato un giovane aggirarsi tra gli scaffali del supermercato, prelevando vari articoli e nascondendoli sulla propria persona. 🔗 Leggi su Virgilio.it

