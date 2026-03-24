Rapina al supermercato e droga nascosta tra i vestiti | arrestato un trentenne a Cerea

Pronto intervento dei carabinieri: l’uomo, accusato di “rapina impropria”, è stato fermato dopo una colluttazione con l’addetto alla sicurezza Nel tardo pomeriggio di domenica 22 marzo a Cerea, un intervento tempestivo dei carabinieri ha portato all’arresto di un uomo di trent’anni, cittadino marocchino già noto alle forze dell’ordine, ritenuto gravemente indiziato del reato di «rapina impropria». L’episodio, stando a quanto riferito dai militari dell'Arma, si è verificato all’interno di un supermercato della zona, dove era stata segnalata una situazione di tensione che rischiava di degenerare. Secondo quanto ricostruito, la centrale operativa dei carabinieri di Legnago aveva ricevuto una richiesta d’intervento da parte del personale del punto vendita. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Articoli correlati

Leggi anche: Barcellona Pozzo di Gotto, arrestato pusher 29enne: la droga nascosta tra i vestiti

Bottiglie di alcolici e merce nascosta tra i vestiti: fermato mentre tenta il colpo al supermercatoHa fatto la scorta di alcolici e non solo, arraffandoli dagli scaffali per poi nascondere sotto i vestiti e passare dalla cassa senza pagare.

Tutto quello che riguarda Rapina al supermercato e droga nascosta...

Temi più discussi: Pistola in pugno e scooter rubato: così hanno rapinato il Todis sotto casa. Incastrati dal video; Cerea, rapina al supermercato e detenzione di stupefacenti: arrestato 30enne; Rapina al supermercato, pistola puntata alla cassiera e panico tra i clienti: arrestati in due; Carosino, punta taglierino alla gola della cassiera e rapina un supermercato: arrestato 48enne.

Ruba al supermercato e si scontra con il sorvegliante: arrestato per rapinaArrestato dai carabinieri per rapina impropria un 30enne che stava cercando di rubare in un supermercato di Cerea. veronaoggi.it

Rapina al supermercato, prende in ostaggio la cassiera e prende i soldi. Arrestato.Un malvivente sarebbe entrato, con il volto coperto e un taglierino in mano, puntando la lama alla gola della cassiera e facendosi consegnare l'incasso, circa 600 euro. La rapina è avvenuta in un ... rainews.it

Simona Ventura è stata vittima di Scherzi a Parte: con la complicità di Giovanni Terzi, è stato finto un furto d’auto per dimenticanza del marito, poi usata per una rapina La reazione della conduttrice è esilarante facebook

Rapina donna e le chiede un riscatto per riavere la borsetta, arrestato. Denunciato il complice a Padova dalla polizia #ANSA x.com