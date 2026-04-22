Vernio atto vandalico sulla Sr 325 Due semafori gettati nella scarpata

A Vernio, sulla strada statale 325, due semafori sono stati trovati gettati nella scarpata. La scomparsa dell’impianto semaforico ha suscitato diverse reazioni tra gli automobilisti e le autorità locali. Sul luogo sono intervenuti gli agenti che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili di questo atto vandalico. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle circostanze o sui possibili autori dell’episodio.

C’è un atto vandalico dietro la mancanza dell’ impianto semaforico che ha causato molte polemiche nella giornata di domenica scorsa tra gli automobilisti che passavano sulla Sr 325, nel tratto di San Quirico che è da mesi a senso unico alternato per la presenza di due frane, di cui una interessata da lavori. La segnalazione è arrivata da tanti, anche tramite i social, che si sono ritrovati a non saper come procedere in una situazione di pericolo per la viabilità, soprattutto per i molti "turisti" domenicali in Vallata. Chi conosce infatti la strada e sa che in quel punto di solito c’è un semaforo, è stato molto più prudente di chi, non sapendolo, ha tirato a diritto senza regolarsi con attenzione e velocità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vernio, atto vandalico sulla Sr 325. Due semafori gettati nella scarpata Notizie correlate Leggi anche: Prato, bambina di 3 anni investita e uccisa sulla Sr 325: inutili i soccorsi Incidente sulla E78: auto si ribalta nella scarpata, due anziani feritiO che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! L’incidente nel tardo pomeriggio...