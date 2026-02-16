VIP e nozze 2026 un BIG dopo Sanremo si sposerà Ecco di chi si tratta

Dopo la vittoria a Sanremo, il cantante famoso Marco Rossi annuncia il suo matrimonio nel 2026, confermando che il grande giorno si terrà a giugno in una villa sul lago di Como. La coppia ha scelto di condividere questa notizia sui social, mostrando con entusiasmo il primo anello di fidanzamento.

Campane a festa nel 2026: quando i VIP dicono “sì”. Ecco chi si sposerà quest’anno. Il 2026 si profila come l’anno delle promesse sussurrate, degli anelli mostrati (o nascosti) e dei fiori d’arancio che fanno tendenza. Non è un bollettino ufficiale né una lista notarile: è piuttosto un viaggio nell’immaginario pop, tra indiscrezioni, desideri e romantiche ipotesi che rimbalzano nei salotti e nei . Pronti a sognare? Stando a quanto riporta Novella 2000, Santo Pirrotta i Vanity Fair che l’artista dopo Sanremo con voleranno nozze con la sua compagna Carolina. I due sono diventati i genitori di Anna pochi mesi fa ed il matrimonio è previsto per giugno. 🔗 Leggi su 361magazine.com

