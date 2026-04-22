Verde pubblico la Giunta si è dimenticata della manutenzione in molte vie

Questa mattina, durante un giro in città a piedi e in bicicletta, è stato osservato come in diverse zone le foglie alla base delle piante lungo i marciapiedi siano numerose e trascurate. La mancanza di interventi di manutenzione sul verde pubblico sembra aver causato un accumulo di polloni in molte vie, segnalando un intervento insufficiente da parte dell’amministrazione comunale. La situazione evidenzia una gestione del verde pubblico che risulta carente in alcune zone della città.

«Questa mattina ho fatto un giro in città, un po’ in bici e un po’ a piedi e non ho potuto non notare come in varie zone la situazione dei polloni, le cosiddette foglie alla base delle piante sui marciapiedi, sia quanto meno imbarazzante. Come vedrà nelle foto che le allego, ci sono situazioni in.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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